Ostia: minaccia moglie e figlie con un coltello, arrestato uomo violento

- I carabinieri di Ostia hanno arrestato un 45enne romano per maltrattamenti contro i familiari, dando esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice del Tribunale di Roma. Il provvedimento è scaturito a seguito dell’intervento effettuato nei primi giorni dello scorso mese di giugno, quando i carabinieri si erano precipitati nell’abitazione di Casal Palocco rispondendo alla richiesta di aiuto di una donna. La stessa, infatti, al culmine di un litigio scaturito per banali motivi, era stata minacciata di morte, insieme alle loro due figliolette di 3 e 6 anni, dal marito che brandiva un coltello; lo stesso dopo il misfatto si era velocemente allontanato dall’abitazione con il suo furgone. Le immediate ricerche hanno consentito ai carabinieri di rintracciare l’uomo mentre girovagava, alla guida del furgone, con ancora il coltello addosso. L’uomo, che risultava possedere regolarmente anche delle armi da fuoco ritirate immediatamente, a seguito degli accertamenti clinici effettuati presso l’ospedale “G.B. Grassi”, era risultato positivo all’assunzione di droga e alcol. Nell’occasione, i carabinieri avevano denunciato l’uomo, mentre la donna e le bambine, ancora in evidente stato di agitazione, erano state accompagnate presso l’abitazione di un familiare. Nelle ore successive hanno richiesto ed ottenuto l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il 45enne è stato, quindi, tradotto presso il carcere romano di Regina Coeli. (Rer)