Ambiente: Carabinieri, Piano straordinario aste fluviali, 3.200 controlli, 281 reati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Rapporto Ispra sul dissesto idrogeologico in Italia del 2018 definisce a rischio il 91 per cento dei Comuni italiani con oltre il 16,6 per cento del territorio nazionale mappato nelle classi a maggiore pericolosità per frane e alluvioni. Al riguardo l’Arma forestale - si legge in una nota - ha promosso nel primo semestre 2021 un Piano straordinario di monitoraggio e controllo delle aste fluviali intensificando le azioni di polizia forestale, idraulica ed ambientale, con particolare riguardo al rispetto dei regimi vincolistici ed alla repressione del fenomeno dell’abusivismo edilizio nei fiumi, torrenti e aree golenali ad elevato rischio idrogeologico presenti nelle Regioni a statuto ordinario. La campagna controlli ha interessato le seguenti aste fluviali classificate a rischio di alluvioni ai sensi dell’art.5 e 6 del decreto legislativo n.49/2010: Tevere (Umbria e Lazio) , Aniene, Velino (Lazio),Reno e Savio (Emilia Romagna ), Magra (Liguria), Calore, Sarno e Volturno (Campania), Tronto (Marche), Basento (Basilicata), Brenta e Bacchiglione (Veneto), Ticino e Serio (Lombardia), Crati (Calabria), Po’,Tanaro e Dora Riparia (Piemonte), Arno (Toscana), Idro e Lato (Puglia), Pescara (Abruzzo), Tronto (Abruzzo e Lazio),Trigno (Molise). (segue) (Com)