Roma: individuato uno dei responsabili degli atti vandalici per festeggiare Italia Spagna, arrestato 25enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato individuato, in poco più di 24 ore, uno degli uomini che il 6 luglio scorso, in occasione dei festeggiamenti per l'incontro di calcio Italia-Spagna, era stato protagonista di alcune intemperanze, salendo perfino su un'auto di servizio in strada per il controllo del territorio, i cui agenti erano impegnati nella gestione della viabilità in tilt. Si tratta di C.C. 25 anni, rintracciato in zona Gregna Sant'Andrea. Nel corso della perquisizione, gli investigatori hanno trovato anche quantitativi di droga in quantità sufficiente per procedere all'arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il 25enne è stato anche denunciato per vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate. (segue) (Rer)