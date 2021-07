Roma: individuato uno dei responsabili degli atti vandalici per festeggiare Italia Spagna, arrestato 25enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per lui sarà emesso anche il Dacur (divieto d'accesso alle aree urbane) da parte del Questore e dovrà risarcire gli eventuali danni cagionati all'auto che, ad una prima stima, sembrerebbero essere di alcune centinaia di euro. Gli investigatori sono sulle tracce di altri giovani, resisi responsabili, durante la stessa serata, di danneggiamento a un mezzo dell'Atac, durante il quale hanno colpito le porte e danneggiato gli interni. Il Questore di Roma Mario della Cioppa ha dato precise disposizioni in merito, indicando alla Digos e alla Squadra Mobile di continuare le attività di indagine fino a che sarà identificato ed assicurato alla Giustizia l'ultimo giovane responsabile di tali atti, nei cui riguardi la scure della legge sarà dura, affinchè sia di monito per tutti gli altri che pensano di assumere tali atteggiamenti. I giovani in via di identificazione, molti dei quali minorenni, ben visibili nei video che circolano sui social network, immortalanti le loro "gesta", è già stato accertato che provengono da alcune borgate romane, quali, Romanina, Tuscolano, Appio Nuovo e Ciampino, sorvegliate speciali. (segue) (Rer)