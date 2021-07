Roma: individuato uno dei responsabili degli atti vandalici per festeggiare Italia Spagna, arrestato 25enne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna tolleranza della Questura per questi atti di puro vandalismo, e anche per loro, non appena verranno completamente identificati, come appare essere nei prossimi giorni, scatterà la denuncia alla locale Procura della Repubblica, la richiesta di misure e l'adozione del Dacur (divieto d'accesso alle aree urbane) del Questore. Nel corso dei servizi di ordine pubblico predisposti in vista della finale Italia-Inghilterra, proprio al fine di completare le procedure di identificazione, e tempestivamente assicurare alla giustizia eventuali soggetti che si dovessero rendere responsabili di simili atti vandalici, sono stati predisposti agenti della Digos e della Squadra Mobile in abiti civili, nonché personale della Polizia scientifica per effettuare riprese, al fine di stanare ogni atto non in linea con le normali esultanze. (Rer)