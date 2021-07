Serbia: in vigore da oggi Accordo di libero scambio con Unione economica eurasiatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È entrato in vigore oggi l'Accordo di libero scambio tra la Serbia e l'Unione economica eurasiatica (Uee), che inaugura un mercato di 180 milioni di persone per Belgrado e per circa il 99 per cento delle merci di origine serba. L'accordo è stato a Mosca il 25 ottobre 2019 con i membri dell'Uee (Russia, Kazakhstan, Bielorussia, Armenia e Kirghizistan). Il nuovo accordo, che ora è stato esteso ad altri due Paesi - Armenia e Kirghizistan - mantiene un alto grado di liberalizzazione degli scambi applicato nell'ambito degli accordi bilaterali di libero scambio con Russia, Bielorussia e Kazakhstan, con un'ulteriore liberalizzazione per le esportazioni nazionali verso l'Uee.(Seb)