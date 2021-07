Roma: Raggi, dopo riqualificazione riconsegnato Teatro Alessandrino a cittadini municipio V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Teatro Alessandrino all’interno del Parco Palatucci, nel Municipio V, ritorna ai cittadini. Era stato inaugurato nel 2001, ma poi abbandonato all’incuria e al degrado". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Oggi torna a essere un vivace polo di socialità e condivisione per tutto il quartiere, un presidio culturale preziosissimo. Abbiamo restaurato i sedili, la pavimentazione, le ringhiere, realizzato un sentiero e una piattaforma per rendere lo spazio inclusivo e accessibile a tutti. Ringrazio le persone e le associazioni territoriali che hanno lavorato e contribuito con grande impegno al raggiungimento di questo risultato", conclude la prima cittadina di Roma. (Rer)