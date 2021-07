Lavoro: Landini (Cgil), bene rinnovo contratto imprese pulizia, servizi integrati/multiservizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intesa raggiunta dalle categorie per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro degli oltre 600 mila addetti delle imprese di pulizia, servizi integrati/multiservizi, "rappresenta sicuramente una buona notizia". Lo afferma in una nota il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. "Dopo un lungo negoziato e molte mobilitazioni - prosegue il leader della Cgil - finalmente si riconosce il diritto al contratto a centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori essenziali che, anche nel periodo più difficile della pandemia, hanno consentito, con il loro lavoro troppo spesso dimenticato, di dare continuità a moltissime altre attività". Il rinnovo del contratto "deve essere ora - conclude Landini - il primo passo per aprire una nuova stagione di relazioni sindacali, improntata alla valorizzazione del lavoro, alla definizione di regole e strumenti che qualifichino il sistema degli appalti e il settore, superando la logica del dumping salariale e contrattuale che lo hanno troppo spesso caratterizzato".(Com)