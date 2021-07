Roma 2021: Matone, due stadi per il calcio nella Capitale, basta chiacchiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Londra ce ne sono sette, 5 per le squadre di Premier e due per le formazioni che militano in Championship. L'occasione della rinascita europea del calcio azzurro deve essere uno sprone. La proprieta americaca della Roma può fare molto e il Coni con i privati possono salvare il mitico Stadio Flaminio, terreno di imprese storiche che sta cadendo a pezzi. Basta chiacchiere. I tifosi di Roma e Lazio hanno bisogno di una loro casa". Lo afferma in una nota Simonetta Matone, candidata prosindaco al Campidoglio per il centrodestra. "E intanto aspettando la grande domenica dello sport italiano con tennis e calcio chiediamo ai tifosi di mettere cuore, testa e buon senso per vivere una giornata di 'Fiesta' come cantava Raffaella Carrà".(Com)