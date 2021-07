Business news: Russia-Italia, primo trimestre 2021, esportazioni non energetiche di Mosca più che raddoppiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni non energetiche di Mosca in Italia, nel primo trimestre del 2021, sono aumentate di oltre 2,5 volte. È quanto riferito dall'ufficio stampa del dipartimento di politica economica della capitale russa. "Le esportazioni non energetiche di Mosca verso l'Italia nel primo trimestre del 2021 sono aumentate di oltre 2,5 volte. I produttori di capitali hanno fornito a questo Paese prodotti per un valore di oltre 410 milioni di dollari", ha affermato il vicesindaco di Mosca per la politica economica Vladimir Efimov. Il vicesindaco ha osservato che il dato è del 157,1 per cento superiore alla cifra corrispondente per il 2020. "Nel contempo è aumentato anche il fatturato commerciale tra la capitale ed i Paese europeo: nel primo trimestre del 2021 è stato di quasi 3,5 miliardi di dollari. Si tratta del 4,4 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando ha raggiunto i 3,34 miliardi di dollari", ha dichiarato il vicesindaco di Mosca. Il volume delle esportazioni non energetiche di Mosca nei primi tre mesi del 2021 ha superato lo stesso indicatore del 2019 di quasi tre volte, quando dalla capitale le esportazioni non energetiche in Italia hanno ammontato per valore a circa 140 milioni di dollari. (Rum)