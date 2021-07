Business news: Albania, firmato contratto per impianto idroelettrico Skavica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato firmato il contratto per la prima fase del progetto di costruzione dell'impianto idroelettrico Skavica, in Albania. A firmare l'intesa il direttore dell'ente albanese per l'energia elettrica (Kesh), Ergys Verdho, i rappresentanti della società statunitense Bechtel e la ministra delll'Energia di Tirana, Belinda Balluku. "Questo è il prossimo passo verso la realizzazione di un sogno di tanto tempo", ha dichiarato la ministra albanese, precisando che gli studi sul progetto saranno completati entro 18 mesi. Secondo la ministra, una volta completato l'impianto Skavica contribuirà alla produzione albanese di elettricità determinandone un aumento del 20 per cento. "La costruzione dell'impianto idroelettrico Skavica, un progetto di interesse nazionale, permetterà all'Albania di stabilire una piena indipendenza dalle importazioni di energia e posizionerà il nostro Paese come un centro energetico per la regione", ha dichiarato Balluku (Alt)