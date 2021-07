Business news: Montenegro e Bosnia concordano costruzione ponte sul fiume Tara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro e la Bosnia Erzegovina costruiranno un ponte sul fiume Tara per collegare i tratti di confine. E' quanto stabilito nel corso della seduta del quarto consiglio ministeriale della Comunità dei trasporti, secondo quanto ha reso noto su Twitter il ministro montenegrino per gli Investimenti di capitale Mladen Bojanic. "Ho firmato un accordo con il ministro delle Comunicazioni e dei trasporti in Bosnia Erzegovina per la costruzione di un ponte sul fiume Tara. Stiamo costruendo ponti e collegando la regione a beneficio dei cittadini e dell'economia", ha affermato Bojanic. Secondo il portale bosniaco "Indikator", il valore stimato dell'investimento è di circa 2,5 milioni di euro e ciascuna parte partecipa con il 50 per cento delle spese. L'inizio dei lavori è previsto entro la fine dell'anno con l'avvio della costruzione della sezione Foca-Scepan Polje. (Seb)