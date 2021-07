Business news: Spagna, 26 milioni euro dal governo per sviluppare 5G su rete ferroviaria ad alta velocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo investirà 26 milioni di euro per sviluppare la rete 5G in varie parti della rete infrastrutturale ferroviaria ad alta velocità. Lo ha annunciato la ministra dell'Economia e della Trasformazione digitale, Nadia Calvino, al "Digital Summit 2021" spiegando che le tratte individuate per distribuire la rete 5G in quanto aree di concentrazione logistica o parte di corridoi logistici nazionali o internazionali sono Barcellona, La Llagosta, Madrid-Vicalvaro, Siviglia, Valencia, Valladolid, Jundiz (Vitoria-Gasteiz) e Saragozza. Calvino ha ricordato che il Piano per la ripresa spagnolo prevede investimenti complessivi per circa 1,5 miliardi di euro per promuovere questa tecnologia. (Spm)