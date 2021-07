Business news: Armenia, Moody's conferma rating Ba3 ad Ameriabank, outlook passa da negativo a stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moody's ha confermato i rating Ba3 sui depositi in valuta locale ed estera dell’armena Ameriabank, rivedendo l'outlook da negativo a stabile. Il rating sui depositi della Banca e il cambiamento delle prospettive riflette la performance resiliente della Banca in tempi difficili, la qualità degli attivi e la base di finanziamento stabili, il rafforzamento delle metriche di redditività e l'ampia liquidità. Moody's ritiene che la qualità degli attivi di Ameriabank rimarrà stabile grazie alla buona diversificazione del portafoglio prestiti della Banca e alla ridotta esposizione ai prestiti in valuta estera. L'agenzia di rating prevede che la redditività di Ameriabank migliorerà ulteriormente e la capacità di assorbimento delle perdite rimarrà solida. I profili di liquidità e finanziamento della Banca dovrebbero rimanere stabili, supportati da una buona diversificazione dei finanziamenti, ampia liquidità e accesso a fonti alternative. L'outlook stabile riflette l'aspettativa di Moody's secondo cui Ameriabank sosterrà i miglioramenti nella sua solvibilità e che la qualità degli attivi e il capitale della banca rimarranno stabili. (Rum)