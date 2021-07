Iran: forte esplosione nel Parco Mellat a nord di Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una forte esplosione è avvenuta stanotte nella parte settentrionale della capitale iraniana Teheran, apparentemente senza provocare vittime. L’agenzia di stampa semi-ufficiale “Fars”, tra le prime a dare la notizia, spiega che “non ci sono stati danni e nessuno è rimasto ferito". Secondo un’altra agenza iraniana, la “Tasnim”, “una singola esplosione ha avuto luogo all’interno del Parco Mellat”, zona verde situata nella parte nord della metropoli iraniana. Il vice governatore di Teheran, Hamid Reza Goudarzi, responsabile delle questioni di sicurezza, ha visitato il sito dell’esplosione rilasciando una breve dichiarazione: “Stiamo indagando sulle dimensioni e le cause dell’accaduto. Forniremo informazioni dopo che saremo sicuri". Al momento non è ancora chiaro se si tratti di un attacco o di un incidente. Negli ultimi anni, la Repubblica islamica è stata colpita da numerosi attacchi contro siti militari e nucleari. L'Iran ha apertamente accusato Israele di aver preso di mira le sue strutture e degli attentati contro gli scienziati legati al programma nucleare dell’Iran. Lo Stato ebraico, da parte sua, non ha né smentito né confermato le accuse. (Irt)