Turismo: Coldiretti/Ixè, questa estate 33,5 milioni gli italiani in vacanza, +32 per cento stranieri

- Sono 33,5 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche giorno nell'estate 2021 che fa registrare una sostanziale stabilità nelle partenze rispetto allo scorso anno (-1 per cento). È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe', dalla quale si evidenzia che a pesare sono nell'ordine le difficoltà economiche, la paura del contagio ed i timori per il futuro. La gran parte dei vacanzieri - sottolinea la Coldiretti in una nota - ha scelto di ritardare le partenze che sono concentrate nei mesi di luglio e soprattutto agosto. A cambiare profondamente rispetto allo scorso anno è invece la presenza di turisti stranieri con un balzo del 32 per cento fra luglio e agosto anche grazie al via libera del green pass Ue, secondo le proiezioni di Coldiretti su dati Isnart. Una previsione che conferma la buona percezione a livello internazionale dell'andamento della campagna vaccinale contro il Covid e della riduzione dei nuovi contagi in Italia, anche se le presenze restano ancora molto inferiori a quelle dell'ultimo anno prima della pandemia. (segue) (Com)