Turismo: Coldiretti/Ixè, questa estate 33,5 milioni gli italiani in vacanza, +32 per cento stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vacanze 2021 evidenziano una netta preferenza degli italiani verso le mete nazionali - evidenzia la Coldiretti - per il desiderio di sostenere il turismo tricolore ma anche per i limiti e le incertezze ancora presenti per le mete estere più gettonate nonostante l'arrivo del green pass. La conferma che l'emergenza Covid ha condizionato quest'anno la scelta del luogo il fatto che ben un italiano su tre (33 per cento)in vacanza resta all'interno della propria regione e solo il 6 per cento prevede di andare all'estero. Se la spiaggia resta la meta preferita, tiene il turismo in montagna e quello di prossimità con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane, in alternativa alle destinazioni turistiche più battute, mentre crollano le presenze nelle città. La maggioranza degli italiani in viaggio ha scelto di riaprire le seconde case di proprietà, o di alloggiare in quelle di parenti e amici o in affitto, ma nella classifica delle preferenze ci sono le pensioni e gli alberghi e molto gettonati sono gli agriturismi che, spesso situati in zone isolate, in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e ampi spazi nel verde sono forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche. (segue) (Com)