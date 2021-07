Turismo: Coldiretti/Ixè, questa estate 33,5 milioni gli italiani in vacanza, +32 per cento stranieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli svaghi preferiti dei turisti italiani e stranieri accanto ad arte, tradizione, relax e puro divertimento, dopo il lungo lockdown c' è la ricerca del cibo e il vino locali è diventata la prima voce del budget delle vacanze made in Italy nel 2021 con circa un terzo della spesa per consumi al ristorante, street food o per l'acquisto di souvenir. L'Italia è leader mondiale incontrastato nel turismo enogastronomico - conclude la Coldiretti - grazie al primato dell'agricoltura più green d'Europa con 315 specialità ad indicazione geografica riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, 5266 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la Penisola, la leadership nel biologico con oltre 80mila operatori biologici e la più grande rete mondiale di mercati di agricoltori e fattorie con Campagna amica. (Com)