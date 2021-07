Business news: Spagna, a maggio indice produzione industriale cresciuto del 28,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio l'indice generale della produzione industriale (Ipi) in Spagna è cresciuto del 28,2 per cento rispetto allo stesso mese del 2020. È quanto emerge dai dati resi noti dall'Istituto nazionale di statistica (Ine) dai quali emerge che pur trattandosi di un buon tasso, la crescita si è ridotta di 22 punti rispetto ad aprile, quando l'indicatore era aumentato del 50,2 per cento, il più alto dal 1975. La produzione industriale in Spagna, dunque, ha incatenato tre mesi consecutivi di tassi positivi. Nel mese di maggio, tutti i settori hanno registrato aumenti annuali della produzione e la maggior crescita è stata registrata dai beni di consumo durevoli con un aumento su base annua del 74,2 per cento. (Spm)