Business news: Royal Dutch Shell e Uniper insieme per l'idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gruppi per l'energia Royal Dutch Shell (Paesi Bassi-Regno Unito) e Uniper hanno firmato una lettera d'intenti per accelerare lo sviluppo del settore dell'idrogeno in Europa. A tal fine, le due società intendono promuovere progetti congiunti in Germania, Paesi Bassi e altri Paesi europei. “Iniziative di cooperazione come questa sono necessarie per accelerare la transizione all'utilizzo dell'idrogeno sia nei trasporti sia nell'industria", ha affermato Paul Bogers di Shell Hydrogen. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Uniper e Royal Dutch Shell “sperano in sinergie, soprattutto quando si tratta di infrastrutture”. Il trasporto di idrogeno dai porti di Rotterdam e Wilhelmshaven al Nordreno-Vestfalia sarà al centro della cooperazione tra le due società. (Geb)