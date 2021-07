© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione in Germania ha subito a maggio scorso un declino dello 0,3 per cento su base mensile, causato dalla carenza di beni preliminari su scala globale. È quanto comunicato dal ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il risultato è inferiore alle previsioni, che stimavano un incremento dello 0,5 per cento. (Geb)