Business news: Russia, Gazprom avrà un sito di prenotazione unico per allacciamento a rete del gas

- Entro la fine di luglio, la compagnia russa Gazprom metterà online un sito web unico in cui sarà possibile richiedere l'allacciamento gratuito delle famiglie alla rete del gas e calcolarne il costo approssimativo. Lo ha annunciato il vice primo ministro della Federazione Russa, Aleksandr Novak, in un incontro con il presidente, Vladimir Putin, ed i membri del governo. "Nel prossimo futuro, la domanda di allaccio alla rete del gas può essere presentata non solo attraverso il sito web o la presenza personale, ma anche attraverso il portale per i Servizi statali o i centri multifunzionali di territorio. Stiamo ora completando la creazione dei servizi pertinenti", ha aggiunto Novak. (Rum)