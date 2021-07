Business news: Commerzbank chiuderà 240 filiali in Germania entro il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commerzbank ha comunicato che chiuderà 240 filiali in Germania nel 2021, a partire da ottobre. Il giorno prima, il gruppo MDax con sede a Francoforte aveva fornito informazioni a livello regionale. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, le chiusure delle sedi del secondo istituto di credito tedesco dopo Deutsche Bank rientrano nella ristrutturazione dell'azienda. In tale prospettiva, entro la fine del 2024, il numero di posizioni a tempo pieno in tutto il gruppo sarà ridotto da circa 39.500 a 32 mila. La rete di filiali in Germania sarà quasi dimezzata da 790 a 450. Il ridimensionamento delle sedi dovrebbe essere completato nel 2022. I clienti delle banche utilizzano sempre di più le offerte digitali per effettuare operazioni. Per tale motivo, alcuni istituti di credito stanno riducendo le proprie reti. (Geb)