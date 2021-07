Business news: Ungheria, produzione industriale a maggio segna +39,1 per cento annuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Ungheria a maggio è cresciuta del 39,1 per cento rispetto al maggio del 2020. Lo rende noto l’Ufficio centrale di statistica (Ksh). Tenuto conto dei fattori stagionali, la crescita è stata del 40,2 per cento. Rispetto al mese di aprile di quest’anno c’è stato invece un aumento del 3,4 per cento. Nei primi cinque mesi del 2021 la produzione industriale ungherese è salita del 18,1 per cento annuo. Tutti i settori hanno contribuito alla crescita. (Vap)