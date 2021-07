Business news: norvegese Telenor annuncia cessione della sua controllata in Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società norvegese Telenor Group ha raggiunto un accordo per vendere il 100 per cento delle sue operazioni mobili in Myanmar a M1 Group per un corrispettivo di 105 milioni di dollari, di cui 55 milioni verranno dilazionati in oltre cinque anni. Come si legge in una nota del gruppo delle telecomunicazioni norvegese, M1 Group acquisirà tutte le azioni di Telenor Myanmar e proseguirà le operazioni attualmente in corso. Il 4 maggio, Telenor ha annunciato un deterioramento della situazione per la sua controllata in Myanmar, specificando tuttavia che le operazioni in Myanmar sarebbero proseguite e che la futura presenza della società nel Paese asiatico sarebbe dipesa dagli sviluppi nel Paese e dalla capacità di garantire un contributo positivo alla popolazione birmana. L'ulteriore deterioramento della situazione e i recenti sviluppi in Myanmar sono alla base della decisione di cedere la società. Nella situazione attuale non è stato possibile per Telenor condurre un regolare processo di vendita. “La situazione in Myanmar negli ultimi mesi è diventata sempre più difficile per Telenor per motivi di sicurezza delle persone, normative e conformità. Abbiamo valutato tutte le opzioni e riteniamo che la vendita dell'azienda sia la migliore soluzione possibile in questa situazione. L'accordo di vendita a M1 Group garantirà la continuità delle operazioni”, ha affermato Sigve Brekke, presidente e amministratore delegato di Telenor. (Sts)