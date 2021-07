Usa: ecco i dettagli dell'ordine esecutivo di Biden a favore della concorrenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ampio ordine esecutivo firmato dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a favore della libera concorrenza economica va a toccare tutta una serie di settori strategici del tessuto produttivo Usa, che vanno dalle dai colossi della tecnologia all'assistenza sanitaria, passando per l’agricoltura. Lo rileva il quotidiano "The Hill", che definisce l'iniziativa di Biden come "un atto di guerra" contro le pratiche anticoncorrenziali. L’ordine esecutivo mira a incoraggiare l'innovazione e la concorrenza e a dare impulso all'economia degli Stati Uniti, attraverso dozzine di disposizioni incentrate su consumatori e lavoratori. La mossa più notevole di Biden per dare più potere ai lavoratori è quella che vieta o limita gli accordi di non concorrenza utilizzati dai datori di lavoro per impedire ai dipendenti di trasferirsi in aziende rivali. Secondo la Casa Bianca, un'azienda su tre negli Stati Uniti richiede ai lavoratori di firmare una clausola in tal senso, rendendo asfittica la concorrenza per quello che riguarda la manovalanza specializzata. (segue) (Nys)