Usa: ecco i dettagli dell'ordine esecutivo di Biden a favore della concorrenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre disposizioni per aiutare direttamente i lavoratori includono il divieto di restrizioni di licenza non necessarie e sanzioni ai datori di lavoro che condividono tra loro dati sui lavoratori. Secondo la Casa Bianca, quasi il 30 per cento dei posti di lavoro negli Stati Uniti richiede una licenza. Biden, nel corso della cerimonia di firma, ha detto che questi requisiti di licenza hanno un impatto eccessivo sulle famiglie. I sindacati dei lavoratori hanno elogiato Biden per aver cambiato queste pratiche delle aziende, dalla non concorrenza alla condivisione dei dati sui salari. La United Food and Commercial Workers (Ufcw), un sindacato da 1,3 milioni di iscritti nel settore alimentare e sanitario, ha applaudito l'impegno "a creare condizioni di parità per i lavoratori statunitensi". La Camera di commercio Usa ha invece criticato l’iniziativa, mentre l'Associazione nazionale dei produttori ha affermato che le azioni di Biden "minacciano di annullare i nostri progressi minando il libero mercato". (segue) (Nys)