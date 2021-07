Usa: ecco i dettagli dell'ordine esecutivo di Biden a favore della concorrenza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di Biden contro i monopoli è una battaglia che ricorda in alcuni aspetti quella conclusasi nel 1890 con lo Sherman Act, la prima legge antitrust della storia statunitense. L’obiettivo della legislazione era quello di impedire che si formassero grandi concentrazioni industriali in grado di condizionare il libero mercato. In quel caso il principale obiettivo dell’amministrazione Usa riguardava il sistema ferroviario e i settori produttivi ad esso contigui. Oggi nel mirino delle autorità ci sono soprattutto i colossi tecnologici, detti anche “Big Tech”, come Google, Twitter e Facebook, ma anche giganti del settore alimentare e delle infrastrutture. (Nys)