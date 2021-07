Brasile: Bolsonaro lancia allarme brogli, "il prossimo anno rischiamo di non avere le elezioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha denunciato nuovamente il rischio di brogli in occasione della prossima tornata elettorale per le presidenziali, in programma a ottobre 2022. "Non ho paura delle elezioni, consegno la fascia di presidente a chi vince, con un voto verificabile e affidabile. In questo modo, corriamo il rischio di non avere elezioni l'anno prossimo. È in gioco il vostro futuro", ha detto il capo dello Stato a un gruppo di sostenitori riuniti nei pressi del palazzo presidenziale. Bolsonaro ha affermato nuovamente che l'unica possibilità che possa uscire sconfitto dalle prossime elezioni sussiste soltanto qualora si verifichino dei brogli. "Avremo elezioni corrette, potete starne certo. Il fatto che non parteciperò a una frode non significa 'rimango a casa'. Non avremo elezioni truccate nel 2022", ha affermato. (segue) (Brb)