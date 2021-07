Brasile: Bolsonaro lancia allarme brogli, "il prossimo anno rischiamo di non avere le elezioni" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha in diverse occasioni ufficiali dichiarato che numerose elezioni in passato sono state macchiate da irregolarità, senza tuttavia offrire alcuna prova per certificare i presunti illeciti. Il presidente sostiene che le urne elettroniche, utilizzate nel paese dal 1996 senza che mai sia stata presentata prova di irregolarità, offrirebbero un rischio per le prossime elezioni. Per questo motivo Bolsonaro ha avviato una campagna personale a favore della re-istituzione del voto cartaceo o di un doppio voto. La giustizia elettorale ha più volte escluso il rischio di brogli in passato e ha dichiarato l'affidabilità del metodo elettronico in diverse occasioni, mentre la maggior parte dei partiti di maggioranza e opposizione hanno dichiarato di non avere motivo di pensare a brogli attraverso le urne elettroniche. (segue) (Brb)