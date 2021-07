Business news: Francia, Edf vede a rialzo stime produzione nucleare 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico francese Electricité de France (Edf) ha rivisto a rialzo le stime per la produzione nucleare del 2021, portandola da 330-360 a 345-365 terawattora. È quanto si legge in un comunicato. Il livello resta comunque inferiore al 2019, quando il gruppo è arrivato a 379,5 terawattora. In Francia la crisi del coronavirus ha portato ad un calo del 20 per cento di produzione energetica a causa del blocco forzato di interi settori economici. Il nucleare copre il 70 per cento della produzione elettrica della Francia, che punta a portarlo al 50 per cento nel 2035. (Frp)