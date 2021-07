Business news: Germania, ordini industriali in calo del 3,7 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ordini dall'industria tedesca hanno subito a maggio scorso una contrazione del 3,7 per cento su base mensile, a causa della debole domanda dall'estero. È quanto comunicato dal ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il dato è nettamente inferiore alle previsioni, che stimavano un aumento dell'1 per cento. Inoltre, il declino è superiore a quello registrato durante il primo blocco per il contenimento della pandemia di Covid-19, attuato in Germania nello scorso anno. Allo stesso tempo, il risultato di aprile è stato corretto in netto rialzo, dal -0,2 al +1,2 per cento. È probabile che la ragione del calo di maggio sia anche la carenza di materie prime. “Nel complesso, gli ordini in arrivo sono ancora al di sopra del livello precedente alla crisi” del coronavirus, ha affermato il ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco. Rispetto a febbraio 2020, il mese prima dell'inizio delle restrizioni anticontagio in Germania, gli ordini sono aumentati del 6,2 per cento. Da maggio dello scorso anno, quando nel Paese era in vigore il lockdown, l'incremento è stato del 54,3 per cento. In particolare, gli ordini interni sono cresciuti a maggio scorso dello 0,9 per cento su base mensile, mentre quelli dall'estero sono crollati del 6,7 per cento. Gli ordini dai Paesi al di fuori dell'Eurozona sono diminuiti del 9,3 per cento, mentre quelli dall'area della moneta unica europea hanno registrato una flessione del 2,3 per cento. (Geb)