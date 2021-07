Business news: Enel Russia pianifica costruzione di nuovo parco eolico nella regione di Rostov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel Russia prevede di costruire un nuovo parco eolico nella regione di Rostov, per un valore di dieci miliardi di rubli (115 milioni di euro), previa ricezione di quote adeguate nell'ambito del programma di sostegno alle energie rinnovabili. È quanto annunciato da Enel in occasione dell'esposizione industriale internazionale Innoprom, fiera dedicata all'innovazione di cui l'Italia è ospite d'onore. Alla presenza del ministro dell'Industria e del Commercio della Federazione Russa, Denis Manturov, il direttore generale di Enel Russia, Stephane Zweguintzow, e il governatore della regione di Rostov, Vasilij Golubev, hanno firmato un accordo di cooperazione sulla realizzazione del progetto di investimento, che avverrà solo previa aggiudicazione dell'appalto. "Enel prevede di realizzare il suo secondo parco eolico in questa regione, non prima di aver ricevuto quote adeguate come esito della selezione competitiva di progetti di investimento per la costruzione di impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili. Si prevede che la realizzazione avverrà nel periodo 2021-2025 nell'ambito del secondo programma di sostegno alle fonti rinnovabili. Il volume di investimento approssimativo del potenziale progetto potrebbe ammontare a dieci miliardi di rubli", si legge nel comunicato. In base ai termini dell'accordo firmato, il governo della regione di Rostov fornirà supporto organizzativo, statale e informativo per il progetto e valuterà anche la possibilità di includerlo nell'elenco dei cento progetti di investimento del governo locale. (Rum)