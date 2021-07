Business news: Francia, attribuzione frequenze 5G per banda da 26 Ghz arriverà dopo le presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia l'attribuzione delle frequenze 5G nella banda dei 26 Ghz si terrà dopo le elezioni presidenziali del prossimo anno. Lo ha detto Cedric O, sottosegretario al Digitale, presentando un piano di accelerazione del 5G in tutto il Paese. Il governo vuole che "il lancio delle aste possa essere fatto il più rapidamente possibile" se la maggioranza eletta sarà interessata. La banda dei 26 Ghz permette di raggiungere una connessione molto veloce, anche se non consente un'ottima copertura geografica. O ha spiegato che la questione dell'attribuzione di frequenze a industriali che vogliono montare reti private "è sul tavolo". L'obiettivo del piano di accelerazione del 5G è quello di raggiungere 1,7 miliardi di investimenti pubblici e privati sino al 2025. (Frp)