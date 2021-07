Business news: Parlamento Ue approva Meccanismo per collegare Europa, 30 miliardi di euro nel 2021-27

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la seconda edizione del Meccanismo per collegare l'Europa con nuovi finanziamenti per trasporti, digitale ed energia per il 2021-2027. Lo si apprende dal Parlamento che ha ricordato che, a marzo scorso, l'Eurocamera e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sul nuovo Meccanismo per collegare l'Europa (Mce). Con dotazioni per 30 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, il programma finanzierà progetti legati a trasporti, energia e digitale con un valore aggiunto europeo. Il fondo garantirà inoltre il completamento entro il 2030 di progetti transeuropei essenziali quali la Rail Baltica, un'infrastruttura di ricarica di carburanti alternativi e l'introduzione della copertura 5G su importanti assi di trasporto. Inoltre, il 60 per cento della dotazione finanziaria dell'Mce sarà riservato agli obiettivi climatici, mentre il 15 per cento dei finanziamenti per il pilastro energetico andrà a progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile. (Beb)