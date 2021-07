Business news: Grecia, armatore Prokopiou migliore offerente per acquisizione cantieri Skaramangas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'armatore greco George Prokopiou è stato dichiarato il migliore offerente nella gara per l'acquisizione dei cantieri Hellenic Shipyards nel porto di Skaramangas, nell'Attica occidentale. Fonti citate dal quotidiano "Kathimerini" riferiscono che Prokopiou ha presentato un'offerta da 37,3 milioni di euro per acquisire la quota venduta dalla società ellenica per le proprietà pubbliche (Etad), superando così l'offerta dell'azienda Pyletech. L'imprenditore Prokopiou ha anche presentato un'offerta da 25,2 milioni per acquisire un'altra parte del cantiere di Skaramangas, controllata da un'amministratore speciale, superando nuovamente l'offerta di Pyletech. (Gra)