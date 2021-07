Roma 2021: Gualtieri, sfiducia a Raggi? Gliela daranno i cittadini nelle urne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'ipotesi che i consiglieri usciti dal M5s possano appoggiare la mozione di sfiducia contro la sindaca Virginia Raggi in Assemblea capitolina "penso che la sindaca da tempo avrebbe dovuto dimettersi, poiché non avendo i numeri in Campidoglio tiene il governo di Roma in stallo. Credo che in ogni caso ci penseranno i cittadini a ottobre a darle la sfiducia”. Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma del centrosinistra, Roberto Gualtieri, in occasione della partecipazione alla Festa dell'Unità alla Città dell'Altra Economia a Testaccio. (Rer)