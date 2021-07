Usa-India: Biden nomina sindaco di Los Angeles ambasciatore a Nuova Delhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti, è il candidato scelto dal presidente statunitense, Joe Biden, come nuovo ambasciatore in India. Lo ha annunciato la Casa Bianca. Se confermato dal Senato, Garcetti diventerebbe il primo sindaco di Los Angeles a lasciare volontariamente l'incarico prima della fine del suo mandato in più di un secolo. Inizialmente era previsto che si dimettesse a dicembre 2022, quando avrebbe terminato un secondo mandato esteso di 18 mesi quando la città ha cambiato il suo calendario elettorale. La Casa Bianca ha sottolineato le ampie responsabilità di Garcetti e il ruolo globale di Los Angeles, sottolineando il ruolo di supervisione del sindaco sul porto di navi portacontainer più trafficato dell'emisfero occidentale e su uno degli aeroporti più frequentati al mondo. Garcetti ha anche stretto una rete di relazioni con controparti in tutto il mondo per promuovere politiche più forti sui cambiamenti climatici, anche in India.(Nys)