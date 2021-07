Roma 2021: Gualtieri, aboliremo concetto periferia, città policentrica con servizi in tutti i quartieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alle primarie più andavo in periferia e più andavo meglio. C'è una grande mobilitazione nelle periferie. Noi vogliamo abolire questo termine, vogliamo dei quartieri in una città policentrica con servizi che tendano a essere uguali in tutti i quartieri. Vogliamo abolire il concetto di periferia come luogo di disagio". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma del centrosinistra, Roberto Gualtieri, in occasione della partecipazione alla Festa dell'Unità alla Città dell'Altra Economia a Testaccio. "Se avrò un assessore alle Periferie? Ci sto pensando", ha concluso. (Rer)