Russia-Usa: Putin a Biden, no a politicizzazione questioni sicurezza cibernetica

- L’interazione tra Russia e Usa nell’ambito della sicurezza cibernetica deve rimanere “costante, professionale e non politicizzata”. Lo ha detto il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, all’omologo statunitense, Joe Biden, nel corso della loro conversazione telefonica odierna. Secondo quanto riferisce una nota del Cremlino, i due presidenti hanno concordato sul fatto che Russia e Usa "continuano il dialogo sulla sicurezza informatica e la lotta al crimine cibernetico, avviato al vertice Ginevra". Anche la Casa Bianca ha dato conto della conversazione, sottolineando che il presidente Biden ha chiesto alla controparte russa di agire per contrastare gli attacchi informatici ransomware (tipo di malware che limita l'accesso del dispositivo che infetta) che di recente hanno preso di mira imprese e infrastrutture statunitensi. "Nel contesto delle recenti segnalazioni di una serie di attacchi informatici presumibilmente effettuati dal territorio della Russia, Vladimir Putin ha osservato che, nonostante la disponibilità della parte russa a reprimere in modo congiunto manifestazioni criminali di tipo informatico, nell'ultimo mese non sono state presentate richieste in questo senso dai preposti dipartimenti statunitensi", spiega invece la nota ufficiale del Cremlino.(Rum)