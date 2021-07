Usa: ecco i dettagli dell'ordine esecutivo di Biden a favore della concorrenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per proteggere gli agricoltori, l’ordine chiede al dipartimento dell'Agricoltura di fermare alcune pratiche dei trasformatori di carne che considera abusive. "I mercati di sementi, attrezzature, mangimi e fertilizzanti sono ora dominati da poche grandi aziende, il che significa che gli agricoltori e gli allevatori familiari ora devono pagare di più per questi input", ha affermato la Casa Bianca in una nota. Anche i democratici al Congresso si sono concentrati su questo tema. Il Comitato economico congiunto, presieduto dal deputato progressista Don Beyer terrà un'audizione la prossima settimana sull'aumento e la concentrazione del potere di mercato aziendale e su come questa maggiore concentrazione sta danneggiando i consumatori. (segue) (Nys)