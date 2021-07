Brasile: Bolsonaro lancia allarme brogli, "il prossimo anno rischiamo di non avere le elezioni" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse ore Bolsonaro ha affermato nuovamente di avere prove, sebbene non le abbia presentate, di brogli alle elezioni del 2014 e del 2018. Riguardo alla prima tornata, sostiene che il deputato Aécio Neves avrebbe avuto più voti del presidente Dilma Rousseff, poi eletta quell'anno. Per quanto riguarda il 2018, afferma che una frode gli ha impedito di sconfiggere il candidato del Pt, Fernando Haddad, al primo turno. Tuttavia lo stesso Aecio Neves ha detto al quotidiano "Estado de S.Paulo" che non ritiene ci siano stati brogli nel corso delle elezioni che lo hanno visto sconfitto. Nelle ultime settimane numerosi sondaggi effettuati da differenti enti di ricerca hanno mostrato un calo drastico della popolarità di Bolsonaro e un netto vantaggio dell'ex presidente Luiz Inacio "Lula" da Silva in caso di sfida elettorale con l’attuale capo dello Stato. Rispetto a questo caso, Bolsonaro ha affermato che tutti i sondaggi presentati fino a oggi sono falsi e ha aggiunto che Lula potrebbe vincere contro di lui solo se si verificassero delle irregolarità. (segue) (Brb)