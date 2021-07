Brasile: Bolsonaro lancia allarme brogli, "il prossimo anno rischiamo di non avere le elezioni" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ultimo, il presidente si è scagliato con toni duri contro il giudice della Corte suprema federale (Stf), Luiz Roberto Barroso, che in diverse occasioni ha respinto le accuse di Bolsonaro sulle irregolarità del voto elettronico. Secondo Barroso, inoltre, il voto cartaceo potrebbe danneggiare la segretezza del voto. Per Bolsonaro si tratta di una "Risposta da imbecille, mi dispiace dirlo a un'autorità della Corte suprema, ma solo un idiota può fare un'affermazione del genere", ha detto il capo dello Stato, affermando inoltre che è una "vergogna" che Barroso sieda alla Corte suprema. (Brb)