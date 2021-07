Usa: Biden silura commissario Sicurezza sociale nominato da Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha licenziato il commissario per la Sicurezza sociale Andrew Saul, uno degli ultimi funzionari nominati da Donald Trump ancora in carica. Lo riferisce il "Washington Post", citando fonti della Casa Bianca. Saul, finito al centro delle critiche per aver adottato una posizione antisindacale intransigente, guidava l'amministrazione per la Sicurezza sociale, un'agenzia indipendente del governo federale degli Stati Uniti che amministra la sicurezza sociale, un programma di previdenza sociale costituito da pensioni, invalidità e prestazioni ai reduci. Saul è stato liquidato dopo aver rifiutato una richiesta di dimissioni. Il suo vice, David Black, nominato anch'egli dall'ex presidente Trump, si è dimesso su richiesta. Biden ha nominato Kilolo Kijakazi, l'attuale vice commissario per la politica pensionistica e invalidità, come commissario ad interim fino a quando non verrà selezionato un candidato permanente. Come capo di un'agenzia indipendente, la cui leadership normalmente non cambia con una nuova amministrazione, il mandato di sei anni di Saul doveva durare fino a gennaio 2025. La Casa Bianca ha affermato che una recente sentenza della Corte Suprema conferisce al presidente il potere di sostituirlo. (Nys)