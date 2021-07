Business news: TotalEnergies non utilizzerà più olio di palma nella raffineria di La Mede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo TotalEnergies non utilizzerà più olio di palma nella produzione di biocarburante nella raffineria di La Mede, nel sud della Francia, e in altri siti a partire dal 2023. Lo ha annunciato il presidente della società, Patrick Pouyanné, in un'intervista al quotidiano locale "La Provence". "Abbiamo voluto ripensare un certo numero di temi che hanno creato polemiche, tra il cui famoso olio di palma", ha detto il dirigente. TotalEnergies ha già diminuito drasticamente l'utilizzo di questo prodotto, sceso a 100 mila tonnellate quest'anno contro le 500 mila dell'anno passato. (Frp)