Business news: Romania, Beltrame Group investe 300 milioni di euro in impianto eco-smart

- Afv Beltrame Group, uno dei principali produttori di barre d'acciaio e acciai speciali in Europa, investe 300 milioni di euro per costruire un impianto eco smart di acciaio-calcestruzzo e filo laminato in Romania, dopo un lungo studio di fattibilità. Lo ha annunciato la stessa società in un comunicato. Questo sarà il primo progetto greenfield europeo nella produzione di acciaio da decenni e stabilirà un nuovo standard per l'industria siderurgica nella riduzione delle emissioni inquinanti. L'unità produttiva comprenderà un'acciaieria e un laminatoio, oltre a un parco fotovoltaico con una capacità di 100 MW. Attualmente, l'azienda sta valutando diverse località per la sua costruzione. L'impianto eco-smart avrà il più basso livello di emissioni generate da un'unità mondiale di produzione di acciaio, sia in termini di gas serra che di polveri sospese (polveri). Inoltre, il consumo di acqua sarà minimo, attraverso il trattamento e il ricircolo, garantendo il massimo livello di economia circolare. La nuova tecnologia innovativa, concepita e sviluppata negli ultimi due anni, ha il potenziale per collocare la Romania in prima linea nell'innovazione nel settore siderurgico. L'impianto avrà una capacità produttiva di circa 600 mila tonnellate-anno di acciaio calcestruzzo e filo laminato. L'investimento del Gruppo Beltrame contribuirà alla creazione di circa 250 nuovi posti di lavoro diretti a livello locale, oltre a quasi mille posti di lavoro indiretti, di cui almeno 800 in fase di costruzione e circa 150 in fase di produzione. "La sfida per l'industria siderurgica è allinearsi agli obiettivi ambientali fissati dal Patto verde europeo, sebbene l'obiettivo di emissioni zero o, in altre parole, la produzione di 'acciaio verde' sia impossibile da raggiungere con la tecnologia esistente. Penso che il greenwashing oggi sia un fenomeno molto diffuso, che porta all'esagerazione dei termini "verde" e "zero emissioni". (Rob)