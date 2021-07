Business news: Polonia, investimento giapponese da 110 milioni di euro nel gruppo Ccc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo polacco Ccc ha sottoscritto un accordo con il fondo SoftBank Vision Fund 2 che prevede l’investimento di mezzo miliardo di zloty (oltre 110 milioni di euro). Ccc, rivenditore di calzature attraverso negozi fisici e il commercio elettronico, intende investire queste risorse nel potenziamento e nell’internazionalizzazione del suo negozio online, “eobuwie.pl”. Il fondo d’investimento, il cui capitale è fornito dal gruppo tecnologico giapponese Softbank, spenderà la cifra di 500 milioni di zloty per l’acquisto di obbligazioni convertibili da “eobuwie.pl”. Tra 12-24 mesi il portale sbarcherà infatti in borsa e in quel momento le obbligazioni potranno essere convertire in azioni a un prezzo scontato. L’obiettivo di lungo termine di Ccc in merito al sito “eobuwie.pl” è di “rafforzare la posizione di leader europeo dell’e-commerce nel segmento delle calzature e dell’abbigliamento”, riferisce un comunicato. (Vap)