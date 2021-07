Business news: Spagna, accordo governo-sindacati per convertire 300 mila contratti da temporanei a fissi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ed i sindacati hanno concluso un accordo per limitare i contratti temporanei nel settore pubblico a un massimo di tre anni e convertire a tempo indeterminato oltre 300 mila posti prima del 2025. Come riferisce il quotidiano "La Vanguardia", l'obiettivo è di ridurre l'occupazione a tempo determinato a meno dell'8 per cento delle posizioni strutturali in tutte le amministrazioni. Per la Confederazione spagnola delle commissioni operaie (Ccoo) si tratta di "un buon quadro generale che dovrebbe essere adattato ai diversi settori, includendo nell'intesa le misure per renderlo possibile nell'amministrazione generale, regionale e locale". Per l'Unione generale dei lavoratori (Ugt) l'accordo sottoscritto con il governo "adotta misure preventive e punitive per evitare le irregolarità che rendono il nostro Paese ciclicamente coinvolto in un abuso di" contratti a tempo determinato. (Spm)