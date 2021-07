Business news: Azerbaigian, Bp annuncia avvio produzione su fianco Sud orientale Shah Deniz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consorzio Shah Deniz ha annunciato l'inizio della produzione lungo il fianco Sud orientale del giacimento a 540 metri di profondità. Si tratta di un importante traguardo pianificato per il 2021, ha riferito Bp, secondo cui l’obiettivo è stato raggiunto in sicurezza e nei tempi previsti. La produzione dal fianco Sud orientale in acque profonde è iniziata il 30 giugno 2021 dopo il completamento con successo di tutti i relativi lavori di costruzione e messa in servizio offshore. Secondo le informazioni, il nuovo fianco Sud orientale è costituito da quattro pozzi, due nuove linee di condotte e una serie di infrastrutture sottomarine collegate al giacimento di Shah Deniz. Si prevede che il fianco Sud orientale raggiungerà il pieno ritmo di produzione nel terzo trimestre del 2021. Gary Jones, presidente regionale di Bp per Azerbaigian, Georgia e Turchia, l'operatore di Shah Deniz, ha dichiarato: “Questo è il più grande traguardo che avevamo programmato di raggiungere a Shah Deniz quest'anno e siamo molto orgogliosi di averlo raggiunto in sicurezza, secondo il programma e restando entro il budget nonostante le sfide e le restrizioni causate dalla pandemia di Covid-19”. (Rum)