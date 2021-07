Usa-Qatar: colloquio Blinken-Al Thani, focus su Afghanistan e Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto una conversazione con il vicepremier e ministro degli Affari esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, in merito a questioni di sicurezza regionale, al recente impegno del Qatar di assistenza al Libano e al sostegno ai negoziati di pace in Afghanistan. Lo riferisce il dipartimento di Stato. Il segretario di Stato ha sottolineato l'importanza della forte partnership con il Qatar e ha ringraziato l'omologo per il ruolo del Qatar nel promuovere la pace e la sicurezza nella regione. (Nys)